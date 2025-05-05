السوداني يؤكد موقف العراق الثابت إزاء ما يتعرّض له لبنان من أزمات

وقال في بيان، "استقبل رئيس ، اليوم الاثنين، وزيري المالية، والطاقة والمياه اللبنانيين، ، وجو صدّي".وشهد اللقاء "استعراض مختلف أوجه التعاون بين ولبنان، وسبل تطوير العلاقات الثنائية على المستويات كافة، بما يصبّ في مصلحة الشعبين الشقيقين، وينمي الشراكة الاقتصادية المعززة للاستقرار والتنمية المستدامة".وجدّد "تأكيد موقف العراق الرسمي والشعبي الثابت، إزاء ما يتعرّض له الشقيق من أزمات، واستمرار تقديم الدعم والمساندة في مواجهة كلّ التحديات وفي مقدمتها الاعتداءات الصهيونية المستمرّة، وكلّ ما يمسّ أمن لبنان وسيادته على أراضيه".من جانبه، اللبناني تأكيد حكومته وحرصها على "توثيق التعاون مع العراق، بوصفه شريكاً أساسياً مهماً لإسناد لبنان، وتطوير التعاون الثنائي، خصوصاً في مجالات الاتصالات والاستثمار المشترك".