الأعرجي والسفير الإيراني في بغداد على طاولة واحدة

وذكر لمستشار في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "استقبل، بمكتبه اليوم الثلاثاء، في ، ال صادق".وتناول اللقاء – بحسب البيان - التأكيد على اهمية الاستقرار ودعم المسار الدبلوماسي لحل الخلافات بين الدول، وكذلك متابعة إجراءات تنفيذ الاتفاق الأمني الموقع بين البلدين والإشادة بالإجراءات المتخذة التي أسهمت بتنفيذ بنود الاتفاق، بالإضافة الى بحث تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.