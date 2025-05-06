في بغداد.. اجتماع يناقش التحضيرات الجارية لعقد القمة العربية

وقالت الوزارة في بيان، "ترأس نائب رئيس وزير الخارجية، ، اليوم الثلاثاء، الاجتماع السادس عشر للجنة الخاصة بالاستعدادات للقمة العربية المقبلة، والمقرر عقدها في بتاريخ 17 أيار 2025".

وجرى خلال الاجتماع بحسب البيان "بحث ومراجعة شاملة للتحضيرات الجارية لعقد القمة، من مختلف الجوانب الإدارية والفنية والسياسية والأمنية والإعلامية، بما يضمن تنظيم قمة ناجحة تعكس المكانة الإقليمية والدبلوماسية للعراق"، مضيفا "تمت مناقشة الإجراءات اللوجستية المتعلقة باستقبال الوفود الرسمية ورؤساء الدول، وتوفير أعلى درجات التنسيق بين الجهات المعنية".



وشارك في الاجتماع عدد من كبار المسؤولين، من بينهم وزير التخطيط ، ووزير الداخلية ، ووزير التجارة ، والأمين العام لمجلس الوزراء حميد العزي، ووكيل للعلاقات الثنائية، السفير ، ووكيل الوزارة للشؤون الإدارية والفنية السفير .

وأكد حسين خلال الاجتماع على "أهمية أن تُعقد في بغداد بما يليق بمكانة ودوره المحوري في المنطقة"، مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود من جميع الجهات المعنية لضمان نجاح الحدث العربي الأبرز لهذا العام.