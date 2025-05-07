أوراس المشهداني للسومرية: لم اتحدث عن المرجعية وذباب إلكتروني لأحد النواب وراء الأزمة

وبحسب قول فان ما حصل له من اعتداء من قبل أحد النواب كان نتيجة فبركة فيديو خلال ظهوره على شاشة وهو لم يتحدث اطلاقاً بالخطاب المذهبي والطائفي والنائب قام بتحريك "الذباب الإلكتروني" لأحياء "النعرات الطائفية"، على حد وصفه.ويقول المشهداني، في حديث للسومرية نيوز، ان "ما جرى له يوم الاحد في تمام الساعة 11:45 ليلاً هو مشهد مخجل، قرب إحدى القنوات في ، حيث دخل عليه أحد النواب بـ"عشوائية وحماية وأسلحة"، وقام بالتحدث معه بلغة ترهيب وتهديد، وقال له بنص العبارة "الخاطر شيخ قيس راح أعوفك".ويضيف المشهداني، ان "هذا الامر سيتحول الى موضوع عشائري وقانوني وسياسي"، لافتا الى ان "ما حدث لي عار لان الحادث وقع في قلب العاصمة بغداد بمنطقة وكنت وحيداً"َ.ويبين المشهداني، ان "النائب ومن معه قاموا بالتهجم على المنطقة التي اسكنها (الطارمية) واتهمت بتصريح مستفز خلال إحدى اللقاءات "أنكم أنتم ومراجعكم في السلطة خدم لدى العراقيين.. ولهذا قاموا باتخاذ هذا الإجراء التعسفي، وفبركة فيديو لإظهار "النعرات الطائفية"، بحسب قول المشهداني.ويشير المشهداني، الى انه سيقوم بـ"تقديم المقطع الأصلي الكامل لحديثه وإثبات انه لم يقم بالتحدث عن المرجعية الدينية ولا بالخطاب الطائفي"، وجدد توعده باتخاذ الإجراءات العشائرية والقانونية والسياسية بحق النائب.ووجه المحلل السياسي المشهداني خلال حديثه للسومرية نيوز، رسالة الى النائب بالقول، "لا تستطيع إعادة الطائفية عبر الذباب الالكتروني ونحن لسنا في غابة ونفق مظلم".وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في ، مقاطع مصور لمشادة كلامية بين النائب والمحلل السياسي أوراس المشهداني داخل أحد القنوات الفضائية في ، على خلفية توتر بين الطرفين إثر احداث الطارمية الأخيرة.