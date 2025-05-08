بحضور السوداني.. انطلاق أعمال الاجتماع الرابع لمجلس التعاون الستراتيجي بين العراق وتركيا

وذكر لرئيس في بيان ورد لـ ، أن "أعمال الاجتماع الرابع لمجلس التعاون الستراتيجي رفيع المستوى، انطلقت بين وتركيا في العاصمة التركية ".وأشار الى ان "الاجتماع حضره رئيس والرئيس التركي ".