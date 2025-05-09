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رئيس الوزراء: ندعم بكل قوة إجراء الانتخابات النيابية المقبلة
سياسة
2025-05-09 | 16:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
286 شوهد
أكد رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
، اليوم الجمعة، على دعم إجراء الانتخابات النيابية المقبلة بكل قوة.
وذكر المكتب الاعلامي للسوداني، في بيان ورد لـ السسومرية نيوز، أن الاخير " رعى انطلاق مبادرة (شارك) التي أعدها
المجلس الأعلى
للشباب، وتهدف الى تشجيع وتعزيز مشاركة الشباب في العملية الانتخابية المقبلة، وذلك خلال احتفالية أقيمت في العاصمة
بغداد
وشهدت حضور أكثر من ألفي شابة وشاب من جميع محافظات
العراق
".
وحدّث
السوداني
، "بعد انطلاق المبادرة، بياناته الانتخابية"، داعياً الى المشاركة الواسعة للشباب في الانتخابات، حيث يبلغ عدد من يحق لهم التصويت بحدود 29 مليون ناخب، منهم 19 مليون من الشباب، الذين يمثلون الصانع الحقيقي للمستقبل".
وحثّ الشباب الى" تصدر الصفوف في الانتخابات مثلما تصدروها في محاربة داعش"، مؤكداً أن "تحديث البيانات واجب على الشباب أكثر من غيرهم، لأنهم هم قادة التغيير، كما أن مشاركتهم ستغير المعادلة وتضمن استمرار زخم التقدم والتنمية".
وثمن السوداني، بحسب البيان، "جهود مفوضية الانتخابات، كما أشاد بالإدارة التنفيذية للمجلس الأعلى للشباب، وكذلك بالفرق الجوالة للشباب التي ستعمل الى جانب المفوضية، في التوعية بالمشاركة الواسعة في الانتخابات"، مشيراً الى ان "البرنامج الحكومي دعم إجراء انتخابات مجالس المحافظات بعد سنوات من التوقف، وكذلك انتخابات برلمان إقليم
كردستان العراق
، واليوم ندعم بكل قوة إجراء الانتخابات النيابية المقبلة".
ويشارك في مبادرة (شارك) التي تستمر لغاية الانتخابات، أكثر من 10 آلاف شاب وشابة ضمن فرق تعمل على التوعية بأهمية الانتخابات، وحث الشباب على المشاركة، عبر توزيع مطبوعات توعوية، وإقامة ندوات ومهرجانات تثقيفية، كما يشارك في المبادرة 1000 شاب كمرشد توعوي، وبمساهمة فاعلة للفريق الوطني الشبابي للتغير المناخي، والفريق الوطني لذوي الإعاقة، وفريق سفراء الشباب، وعدد من منظمات
المجتمع المدني
.
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