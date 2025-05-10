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المفوضية تحدد شرطا لنقل المركز الانتخابي لمواطني 4 محافظات

سياسة

2025-05-10 | 04:49
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
المفوضية تحدد شرطا لنقل المركز الانتخابي لمواطني 4 محافظات
1,658 شوهد

السومرية نيوز – سياسة

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، تحديد شرط لنقل أو تغيير المركز الانتخابي لمواطني نينوى وصلاح الدين وكركوك والأنبار، فيما أكدت أن المواطن بإمكانه تحديث بياناته الانتخابية في المحافظة التي يعمل بها دون الذهاب الى محافظته الأصلية.


وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة غلاي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عملية التحديث هي أولى مراحل العملية الانتخابية وهي مهمة جداً وتضمن حقوق الناخبين للمشاركة في الانتخابات المقبلة"، مبينة ان "مفوضية الانتخابات شرعت بمرحلة تحديث سجل الناخبين منذ 25 اذار الماضي وهي مستمرة في استقبال الناخبين في 1079 مركز تسجيل منتشرة في عموم محافظات العراق".

وأضافت غلاي، أن "المفوضية تستقبل المواليد الجدد من مواليد 2007 و 2006 و 2005 هي مشمولة بالانتخابات. والناخبين غير المسجلين سابقاً الذين يودون الاضافة او حالات التصحيح في البطاقة اذا كان هناك خطأ في الاسم وخاصة الاسماء المركبة وتغيير في صورة الوجه ومنها حالات حذف المتوفين من الممكن مراجعة أقرب مركز تسجيل لمحل سكنهم".

وتابعت غلاي، أن "الناخب الذي يحتاج الى نقل وتغيير داخل المحافظات او من محافظة الى اخرى يجب عليه مراجعة مركز التسجيل"، مبينة ان "النقل داخل محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار وكركوك، مسموح فيها للذين يحملون بطاقة تموينية قبل 9/12/2013 فهولاء مسموح لهم النقل داخل هذه المحافظات ومن محافظة الى أخرى".

وأشارت غلاي، الى أن "عملية التحديث عند مراجعة اي مركز من مراكز التسجيل لا تحتاج الى وقت طويل وإنما إجراءات سهلة وسريعة وبسيطة"، لافتة الى ان "الفرق الجوالة تسير الى كل مؤسسات ودوائر الدولة وحتى المؤسسات الإعلامية، ومن يحتاج الى فرقة جوالة ممكن ان يتصل بمكاتبنا الانتخابية مكاتب المفوضية في عموم محافظات العراق ومن ضمنها مكتبي الكرخ والرصافة".

ونوهت المتحدثة باسم المفوضية الى انه "من ضمن التسهيلات، إذا كان الشخص الذي يود تحديث بيناته من سكنة البصرة على سبيل المثال ويعمل في اربيل او العكس، فمن الممكن ان يحدث بيناته في مكان عمله دون الرجوع الى محافظته الأصلية".
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جمانة غلاي

المفوضية

الانتخابات

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