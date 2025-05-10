الحلبوسي مرحبا بالاشقاء العرب: نثمن جهود رئيس الوزراء والمعنيين بالعمل لاستضافة القمة

وقال في تدوينة على منصة (X) تابعتها ، "أهلاً بالأشقاء العرب في لعقد قمتهم، التي نأمل أن تكون مخرجاتها تتلاءم مع تحديات المرحلة الراهنة وتلبِّي تطلُّعات الشعب العربي".واضاف "نقدِّر ونثمِّن جهود رئيس وجميع المعنيين معه في السعي والعمل الدؤوب لاستضافة والأشقاء بكامل الاستعدادات والجهوزية من أجل إنجاح هذا المؤتمر".