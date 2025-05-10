مستشار دولة القانون: افراغ البرلمان من الرقابة فسح المجال لبعض الوزراء بالتمدد

وقال ، لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية ، "هناك ارادة تعمل على تعطيل "، مؤكداً أن "افراغ البرلمان من الرقابة فسح المجال لبعض الوزراء بالتمدد".وأضاف، أن "بعض الوزراء اصبحوا يتعالون على النواب"، مبيناً أن "مجلس النواب اصبح ميت سريريا في الوقت الحالي".وتابع، أن "70% من النواب لن تكون لهم مقاعد في البرلمان المقبل".