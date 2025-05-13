دعوات نيابية للعراقيين: المشاركة في الانتخابات بوابة لتغيير الواقع السيء

وقال المتحدث باسم في حديث لـ ، "تحدثنا سابقا وقلنا يجب ان تكون هناك إجراءات أو تعديلات أو مقترحات على والعملية الانتخابية ممكن ان تعيد ثقة الناخب بصناديق الاقتراع وتشجع المواطن العراقي على الذهاب لتحديث البطاقة البايومترية وكذلك المشاركة في الانتخابات".وأضاف ، "نتأمل أن تكون هناك مشاركة واسعة لأن المواطن هو مصدر السلطات، وبالتالي عليه ان يكون فاعلا في تحديد مسار العملية الديمقراطية والسياسية من خلال المشاركة".واعتبر الزبيدي، أن "الانتخاب حق شخصي للمواطن وليس واجبا قانونيا ولكن هذا الحق الشخصي ممكن ان يغير العملية السياسية وهو يصنع السلطات داخل البلد".وأكد الزبيدي، أنه "لا يوجد إصلاح أو تغيير إلا من خلال الاقتراع، لذلك ندعو جميع المواطنين الى الذهاب لتحديث سجلاتهم وبياناتهم الانتخابية من خلال تحديث البطاقة البايومترية وكذلك ندعوهم للمشاركة الواسعة لاختيار مرشحين الاكفاء ومن يجدوه ملائما لتغيير الواقع السياسي".ولفت الى أن "عدم المشاركة سوف يسمح ببقاء نفس الآليات والوجوه ونفس الكتل السياسية المتنفذة والمهيمنة على والسلطة"، مشددا على انه "من الواجب الوطني والشرعي لكل مواطن عراقي هو ان يذهب لتحديث البطاقة وكذلك المشاركة في الانتخابات".ودعا الزبيدي، الأكاديميين والمثقفين ومنظمات الى أن "تكون شريكة ومتضامنة مع كل الجهات المسؤولة عن حث المواطن بالذهاب في الفترة المتبقية لتحديث البطاقة البايومترية من أجل التغيير والمشاركة الواسعة وإنجاح العملية الديمقراطية وتغيير الواقع السيء".