العراق وفرنسا يبحثان الجهود المشتركة للقضاء على العصابات الإرهابية

وقال في بيان ورد لـ ، ان " استقبل اليوم الثلاثاء، وفد فرنسي مختص بمكافحة جرائم الارهاب برئاسة مدير مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط باتيست لوتيورمي وعدد من المختصين".وأضاف انه "تم بحث عدد من القضايا الخاصة بمكافحة الإرهاب والتعاون المتبادل في تبادل المعلومات والجهود المشتركة للقضاء على العصابات الإرهابية".