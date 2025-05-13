انعقاد اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي الوزاري التحضيري للقمة العربية التنموية

ووفقا لمراسل ، فأن "الاجتماع عقد برئاسة وبحضور وزراء التجارة والاقتصاد العرب من أجل اعتماد مشروع جدول أعمال القمة التنموية".ونقل المراسل عن مصادر من داخل الاجتماع قولها ان "مشاريع القرارات التي سترفع للقمة العربية، تركز على دعم التكامل الاقتصادي العربي واستكمال منطقة التجارة الحرة ومشاريع الربط الكهربائي والنقل ومبادرات تحقيق الأمن الغذائي والمائي والمبادرة العربية للذكاء الاصطناعي وغيرها من الملفات".