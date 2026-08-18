الزيدي يتصل ببارزاني بشأن استهداف مكتبه الخاص أمس

وقالت الحكومة في بيان ورد لـ ، ان "رئيس حكومة تلقى، اليوم الثلاثاء 18 آب، اتصالاً هاتفياً من علي فالح ".وأضاف ان "الزيدي ادان خلال الاتصال الهجوم بطائرات مسيّرة الذي استهدف لرئيس حكومة إقليم ومقر إقامة مدير وكالة حماية كردستان (باراستن)".واكد الزيدي بحسب البيان أن "هذه الهجمات التي تستهدف وإقليم كردستان، مرفوضة وغير مقبولة".من جانبه، أعرب رئيس حكومة إقليم كردستان، عن شكره لرئيس الوزراء على اتصاله ومتابعته المباشرة للحادث، مشدداً "على أهمية حماية أمن واستقرار العراق وإقليم كردستان".