الأمين العام للجامعة العربية من بغداد: يجب التوصل لرؤية عربية في التعامل مع الاضطرابات

وقال خلال كلمة له في اجتماع المنعقد في وتابعته ، انه " أهنئ على توليه رئاسة ".واشار الى ان " يمكن أن تكون في حال أفضل إذا اعتمدت نهجاً تشاركياً".وتابع، انه " شهدت تحولات كبيرة أثناء وصولي أمس إلى العاصمة بغداد"، لافتا الى ان " الدول العربية مطالبة بالتعامل مع التحديات برؤية جماعية".