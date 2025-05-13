وزير التجارة اللبناني: العراق قادر على إدارة هذه المرحلة بحكمة واقتدار

ونقلت ، عن بساط، قوله في كلمة له خلال اجتماع على المستوى التحضيري للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، إن "الاجتماع جاء في وقت حاسم، يصفه البعض بأنه وجودي".وأضاف بساط، ان "الحكومة اتخذت خيارين استراتيجيين، يتمثلان في عودة إلى الحاضنة العربية، وإعادة بناء العلاقات والانخراط في جهود إعادة الإعمار، اذ ان هناك حاجة ماسة لإعادة لبنان إلى محيطه العربي".وأوضح بساط، أن "التحديات التي واجهها لبنان لم تضعف إرادته، بل أطلقت عملية إصلاح شاملة، نعمل على تنفيذها ضمن خطة من خمسة بنود رئيسة".وأكد أن "لبنان، من موقعه كرئيس سابق للقمة التنموية، تابع ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية"، معرباً عن ثقته في قدرة على "إدارة القمة المقبلة".وتابع بساط، "يشرفني تسليم رئاسة القمة إلى العراق، ونعرب عن شكرنا لاستضافته للقمة، ولما قدمه للبنان"، لافتا الى أن "التحديات كبيرة، ولكن ثقتنا بقدرتنا على تجاوزها أكبر".