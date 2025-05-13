وزير الاقتصاد الفلسطيني يثمن دور العراق بالدعم المادي والمعنوي لغزة

وقال العسيلي خلال كلمة له في اجتماع المنعقد في وتابعته ، ان " حريص على العمل العربي المشترك"، مشيرا الى ان " مطالبة بالتعامل مع التحديات برؤية جماعية".وتابع، ان " هنالك أكثر من 1000 حاجز في يدمر الاقتصاد"، لافتا الى ان " هنالك بطالة بنسبة 51 في المئة في الضفة الغربية وقطاع ".وأضاف، انه " نحتاج إلى 15 عاماً بعد توقف الحرب للعودة إلى الأمور الطبيعية"، مؤكدا: ان " الفلسطينيين صامدون رغم هذه الأوضاع وشعبنا لن يهزم مهما طال الاحتلال".