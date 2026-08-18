الزيدي لرجال أعمال اتراك: نشهد مرحلة تنموية واعدة وندعوكم للاستفادة من الفرص الاستثمارية

وذكر بيان لمكتبه، ان "رئيس علي فالح ، استقبل اليوم الثلاثاء، نائب ووزير الخزانة والمالية التركي الأسبق، ، والوفد المرافق له، الذي ضم عدداً من المسؤولين ورجال الأعمال الأتراك".وجرى، خلال اللقاء، "بحث آفاق التعاون الثنائي بين البلدين، ولاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وسبل تعزيز الشراكة، بما يفتح مجالات أوسع للعمل المشترك، ويشجع مساهمة الشركات التركية في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في مختلف قطاعات التنمية في ".وأكد رئيس مجلس الوزراء أن "العراق يشهد مرحلة تنموية واعدة، داعياً الشركات التركية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، خصوصاً في مشاريع إنشاء وتشغيل المطارات، وتنفيذ مشاريع ضمن ، إضافة إلى مدّ خط يربط بين محافظتي الأشرف وكربلاء ، فضلاً عن فرص الاستثمار في قطاع ، عبر إنشاء المحطات الحرارية ومشاريع الطاقة الشمسية، ومشاريع السدود وتطوير القطاع الزراعي".من جانبه، أعرب نائب رئيس الوزراء التركي الأسبق عن استعداد كبريات الشركات التركية للدخول في السوق العراقية والاستثمار فيها، مؤكداً وجود ثقة متزايدة بالبيئة الاستثمارية في العراق، في ظل ما توفره الحكومة من دعم وتسهيلات لتعزيز مسارات التنمية وتحقيق النمو الاقتصادي.