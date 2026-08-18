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الزيدي لرجال أعمال اتراك: نشهد مرحلة تنموية واعدة وندعوكم للاستفادة من الفرص الاستثمارية
سياسة
2026-08-18 | 10:48
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
141 شوهد
أكد رئيس
مجلس الوزراء
علي فالح
الزيدي
، اليوم الثلاثاء، لوفد من رجال الأعمال الأتراك، ان
العراق
يشهد مرحلة تنموية واعدة، داعياً الشركات التركية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.
وذكر بيان لمكتبه، ان "رئيس
مجلس الوزراء
علي فالح
الزيدي
، استقبل اليوم الثلاثاء، نائب
رئيس الوزراء
ووزير الخزانة والمالية التركي الأسبق،
لطفي
علوان
، والوفد المرافق له، الذي ضم عدداً من المسؤولين ورجال الأعمال الأتراك".
وجرى، خلال اللقاء، "بحث آفاق التعاون الثنائي بين البلدين، ولاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وسبل تعزيز الشراكة، بما يفتح مجالات أوسع للعمل المشترك، ويشجع مساهمة الشركات التركية في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في مختلف قطاعات التنمية في
العراق
".
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن "العراق يشهد مرحلة تنموية واعدة، داعياً الشركات التركية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، خصوصاً في مشاريع إنشاء وتشغيل المطارات، وتنفيذ مشاريع
السكك الحديدية
ضمن
مشروع طريق التنمية
، إضافة إلى مدّ خط
مترو
يربط بين محافظتي
النجف
الأشرف وكربلاء
المقدسة
، فضلاً عن فرص الاستثمار في قطاع
الطاقة الكهربائية
، عبر إنشاء المحطات الحرارية ومشاريع الطاقة الشمسية، ومشاريع السدود وتطوير القطاع الزراعي".
من جانبه، أعرب نائب رئيس الوزراء التركي الأسبق عن استعداد كبريات الشركات التركية للدخول في السوق العراقية والاستثمار فيها، مؤكداً وجود ثقة متزايدة بالبيئة الاستثمارية في العراق، في ظل ما توفره الحكومة من دعم وتسهيلات لتعزيز مسارات التنمية وتحقيق النمو الاقتصادي.
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