Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
قرارات جديدة لمجلس الوزراء بينها يخص تصدير النفط وتحصيل الرسوم والضرائب
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

قرارات جديدة لمجلس الوزراء بينها يخص تصدير النفط وتحصيل الرسوم والضرائب

سياسة

2026-08-18 | 16:59
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
قرارات جديدة لمجلس الوزراء بينها يخص تصدير النفط وتحصيل الرسوم والضرائب
854 شوهد

اتخذ مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، قرارات عدة بينها يخص تصدير النفط العراقي وقطاع الكهرباء وتحصيل الرسوم والضرائب.

وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء، "ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، مساء اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الخامسة عشرة لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، واستعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".

وأضاف البيان "ضمن اجراءات الحكومة لزيادة الطاقات التصديرية والاستيرادية، جرى إقرار التوصية الخاصة بشأن شراء النفط الخام على وفق سعر شركة تسويق النفط (سومو) أو السعر المثبت في الموازنة العامة أيهما أقل بخصم (30%)، يحدد سنويا، بدءًا من 1 أيلول 2026، وتسدد لمصلحة الخزينة العامة على أن تراجع آثارها المالية بشكل تفصيلي مع اعتماد تنفيذ الدراسة المذكورة على رفع الدعم عن اسعار المنتجات النفطية للقطاعات كافة، باستثناء المنتجات الرئيسة المجهزة للمواطنين حصرًا (البنزين، وزيت الغاز والنفط الأبيض والغاز السائل) من 1 أيلول 2026".
 
وأشار الى أن "أي دعم سيمنح إلى أي قطاع يخفض من حصة الخزينة العامة، ويتم عرض الآلية المقترحة على ديوان الرقابة المالية الاتحادي لغرض اعتماد السياسة المحاسبية المعدلة لتلافي الملاحظات الرقابية مستقبلًا".

وفي القطاع النفطي صوت المجلس بـ"الموافقة على الآليات الخاصة بتصدير النفط العراقي من خلال شركات عالمية ومحلية متخصصة، وعبر منافذ مختلفة، على أن تكون التعاقدات لمدة (3 أشهر) عمل بدءاً من تاريخ 1 أيلول 2026".

كما جرى إقرار التوصية الخاصة بالموافقات الاستثنائية لزيادة الطاقات التصديرية والاستيرادية، بتخويل وزير النفط صلاحية استحداث محاور نقل إضافية للعقود المبرمة والنافذة حاليًّا، وصلاحية تجديد تلك العقود، بجانب تخويله صلاحية الموافقة على استيراد المنتجات النفطية عند الحاجة لضمان استقرار تجهيزها ومنع حصول الأزمات، على أن تنجز شركة خطوط الأنابيب النفطية أعمال توسعة منصات التحميل".
 
كما جرت الموافقة على "المباشرة بتنفيذ الأعمال قبل توقيع العقد لمشروعات تأهيل محطة (IT2A) ومحطة تفريغ ساندة لمحطة (IT1) بسعة (300 ألف برميل/ يوم) بما يضمن سرعة تجهيز المواد الأولية الاستيرادية، وبما لا يمسّ بمبادئ المنافسة والشفافية".

وضمن إجراءات تنظيم آليات بيع النفط، أقرّ المجلس التوصية المتعلقة بآليات الدفع المقدم لأثمان مبيعات النفط العراقي، ومسارات إيداع الشركات المشترية لقيمة الشحنات، والدفعات المقدمة في الحسابات المختصة العائدة لوزارة المالية والبنك المركزي العراقي.

وأقرّ المجلس استمرار تسديد مستحقات شركة غاز البصرة، عن قيمة منتجاتها المسلمة إلى شركة غاز الجنوب، كونها من شركات التمويل الذاتي، وأن يعدّل قرار مجلس الوزراء (308 لسنة 2026).

ووافق المجلس على تبرع وزارة النفط، بمبلغ 5 مليارات دينار الى وزارة الصحة، تخصص لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية والمختبرية.

وفي قطاع الكهرباء، تم إقرار توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة في وزارة الكهرباء، بشأن اعتماد وثائق طلب العروض (RFP) في قطاع توزيع الطاقة الكهربائية.

ولتعزيز إجراءات تحصيل الرسوم والضرائب، أقرّ المجلس اعتماد مبدأ الاستيفاء المسبق للرسوم الكمركية والأمانات الضريبية المقدرة عن البضائع المستوردة، بدءًا من تاريخ 1 تشرين الأول 2026، وقيام المستورد بإيداع مبالغ التحويل الخارجي لأغراض الاستيراد لدى المصارف المجازة، وعدم تحويل المبالغ إلّا بعد قيام المستورد بتسديد مبالغ الرسوم الكمركية والأمانات الضريبية المقدرة من خلال نظام الأسيكودا، وآليات الدفع الإلكتروني المعتمدة وتحويلها إلى حسابات الخزينة العامة والحسابات المختصة في وزارة المالية، خلال (15) يوما".
 
وقرر أن يكون احتساب مبالغ الرسوم الكمركية والأمانات الضريبية المقدرة استناداً إلى البيانات الأولية المقدمة من المستورد، وبما يشمل الفاتورة التجارية ووثائق الشحن، أو الاستيراد والتصنيف الكمركي ونوع البضاعة ومنشأها وقيمتها على وفق جداول التعرفة الكمركية المعتمدة.

وفي إطار الجهود الحكومية الخاصة بالإصلاح الإداري والمالي، صوت المجلس على تعديل تعليمات تنظيم إجراءات الشطب والمعالجات المحاسبية التي تتضمن إرسال الجهات الحكومية كافة محاضر شطب الديون والموجودات إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي؛ لتدقيقها قبل أخذ قرار الشطب من الجهة المخولة بذلك، وتعديل وزارة المالية تعليمات تنظيم إجراءات الشطب والمعالجات المحاسبية (1 لسنة 2022) بما يضمن التعديل المذكور.

وأقرّ مجلس الوزراء قيام وزارة النقل/ شركة الملاحة الجوية بتمويل وزارة المالية مبلغ 15 مليار دينار، تخصص للمنافذ الحدودية، لتطوير البنى التحتية لمنافذ؛ ربيعة، والوليد، وصفوان.

كما أقر المجلس التوصية الخاصة بإيقاف العمل بقرار مجلس الوزراء (963 لسنة 2025) إلى نهاية عام 2026، على أن تجري مراقبة السوق المحلية خلال مدة الإيقاف.
 
كذلك صوت المجلس بالموافقة على تمديد إشغال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للأبنية المدرسية إلى31 كانون الأول 2027، على أن تقدم المفوضية خطة تتضمن السقوف الزمنية لإخلاء الصفوف والأبنية المدرسية المشغولة على وفق مراحل .

وضمن إجراءات الحكومة لتعزيز العلاقات الدولية، جرى تخويل وزير التجارة أو من يخوله صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والثقافي والفني والرياضي، بين العراق وجمهوريتي نيجيريا وزامبيا، بحسب البيان.
 
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
عشرين
Play
عشرين
بين الحكومة والفصـ.ائل .. السـ.لاح مرفوع والتسليم ممنوع! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٨ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-18
Play
بين الحكومة والفصـ.ائل .. السـ.لاح مرفوع والتسليم ممنوع! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٨ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-18
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-08-2026 | 2026
13:10 | 2026-08-18
Play
العراق في دقيقة 18-08-2026 | 2026
13:10 | 2026-08-18
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-18
Play
نشرة ١٨ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-18
Live Talk
Play
Live Talk
التجميل الواعي بعيداً عن المعلومات المضللة - Live Talk م٢ - الحلقة ٩٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-18
Play
التجميل الواعي بعيداً عن المعلومات المضللة - Live Talk م٢ - الحلقة ٩٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-18
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - الحلقة ١٠٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-08-18
Play
ساحة الطيران بغداد - الحلقة ١٠٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-08-18
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
موقف 17-8-2026 - صباحكم أحلى مع سلمى | 2026
02:30 | 2026-08-17
Play
موقف 17-8-2026 - صباحكم أحلى مع سلمى | 2026
02:30 | 2026-08-17
طل الصباح
Play
طل الصباح
ابراج - يمنة لو يسرة 17-08-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-17
Play
ابراج - يمنة لو يسرة 17-08-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-17
استديو Noon
Play
استديو Noon
استديو نون 16-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-16
Play
استديو نون 16-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-16
علناً
Play
علناً
النائب ضحى القصير - علناً م٥ - الحلقة ٩ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-13
Play
النائب ضحى القصير - علناً م٥ - الحلقة ٩ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-13
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٥ الى ٢١ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-13
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٥ الى ٢١ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-13
الأكثر مشاهدة
عشرين
Play
عشرين
بين الحكومة والفصـ.ائل .. السـ.لاح مرفوع والتسليم ممنوع! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٨ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-18
Play
بين الحكومة والفصـ.ائل .. السـ.لاح مرفوع والتسليم ممنوع! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٨ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-18
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-08-2026 | 2026
13:10 | 2026-08-18
Play
العراق في دقيقة 18-08-2026 | 2026
13:10 | 2026-08-18
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-18
Play
نشرة ١٨ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-18
Live Talk
Play
Live Talk
التجميل الواعي بعيداً عن المعلومات المضللة - Live Talk م٢ - الحلقة ٩٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-18
Play
التجميل الواعي بعيداً عن المعلومات المضللة - Live Talk م٢ - الحلقة ٩٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-18
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - الحلقة ١٠٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-08-18
Play
ساحة الطيران بغداد - الحلقة ١٠٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-08-18
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
موقف 17-8-2026 - صباحكم أحلى مع سلمى | 2026
02:30 | 2026-08-17
Play
موقف 17-8-2026 - صباحكم أحلى مع سلمى | 2026
02:30 | 2026-08-17
طل الصباح
Play
طل الصباح
ابراج - يمنة لو يسرة 17-08-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-17
Play
ابراج - يمنة لو يسرة 17-08-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-17
استديو Noon
Play
استديو Noon
استديو نون 16-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-16
Play
استديو نون 16-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-16
علناً
Play
علناً
النائب ضحى القصير - علناً م٥ - الحلقة ٩ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-13
Play
النائب ضحى القصير - علناً م٥ - الحلقة ٩ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-13
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٥ الى ٢١ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-13
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٥ الى ٢١ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-13

اخترنا لك
اول تصريح لرئيس مجلس الشورى الايراني بعد وصوله بغداد وزيارته موقع استشهاد قادة النصر
02:05 | 2026-08-19
رئيس مجلس الشورى الإيراني يصل العاصمة بغداد
01:14 | 2026-08-19
الزيدي لرجال أعمال اتراك: نشهد مرحلة تنموية واعدة وندعوكم للاستفادة من الفرص الاستثمارية
10:48 | 2026-08-18
الزيدي وهوكنز يبحثان دعم الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين العراق والأمم المتحدة
10:01 | 2026-08-18
السوداني يدعو الى حوار وطني لمعالجة ملف حصر السلاح بعيدا عن لغة التهديد والتصعيد
07:57 | 2026-08-18
الأعرجي: حصر السلاح بيد الدولة لا يستهدف الإقصاء أو التفريط بالتضحيات
07:53 | 2026-08-18

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.