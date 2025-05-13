وزير التجارة الليبي: نأمل بالخروج بقرارات إيجابية من قمة بغداد ولابد من الاستثمار المتبادل

وقال الحويج في كلمة له خلال اجتماع على المستوى التحضيري للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في ، "أملنا كبير بقمتنا هذه في للخروج بقرارات إيجابية بما يخص التكامل الاقتصادي".وأضاف الحويج، "لا بد من إيجاد أطر كافلة للتعاون الاقتصادي بين دولنا العربية والاستثمار المتبادل"، مستدركا بالقول "شكراً للعراق على الاستضافة العربية".