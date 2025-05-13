الجامعة العربية تشيد بالإجراءات العراقية لقمة بغداد: ناجحة من جميع النواحي

وذكر في حديث للسومرية نيوز، ان "جميع الإجراءات المتبعة للأعداد لعقد في العاصمة ناجحة من جميع النواحي".وكان الأمين العام لجامعة الدول ، قد هنئ في وقت سابق من اليوم على توليه رئاسة القمة العربية.