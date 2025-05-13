سامي وأبو رغيف يناقشان تعزيز التعاون المشترك في المجالات الإدارية والفنية

وذكر بيان للمالية ورد لـ ، أن "وزير المالية ، استقبلت رئيس والاتصالات في مقر الوزارة".وناقش الجانبان، بحسب البيان، "سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الإدارية والفنية، وتنسيق الجهود لدعم برامج الحكومة في تطوير الأداء المؤسسي".وأكدت سامي "أهمية التكامل بين المؤسسات الوطنية، خاصة في مجالات تبادل المعلومات وتحديث الأنظمة، لما له من أثر مباشر في رفع كفاءة العمل وتحسين الخدمات".من جانبه، أبدى رئيس الهيئة "استعداد مؤسسته لدعم مشاريع الوزارة في الجوانب التكنولوجية والرقمية، وتوفير الخبرات الفنية لتسريع الإنجاز وتحقيق الأهداف المشتركة".وتابع البيان، أن "الطرفين اتفقا على مواصلة التنسيق وعقد اجتماعات دورية لمتابعة المشاريع المشتركة وتنفيذ الخطط المتفق عليها".