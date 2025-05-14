العراق يترأس اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لقمة بغداد

وذكر مراسل ، ان " تسلم اجتماع المندوبين وكبار المسؤولين في للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة الدورة العادية الرابعة والثلاثين".وانطلقت منذ ايام الاجتماعات الفرعية لبعض الرؤساء والوزراء العرب في العاصمة بغداد من اجل التمهيد لاجتماع القمة الذي سيعقد يوم السبت المقبل.