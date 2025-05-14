وزير الخارجية: حضور القادة يهدف الى دعم بغداد في استعادة دورها الريادي

وقال حسين في كلمة له خلال مؤتمر صحفي بشان في حضرته ، إن "بغداد ترحب بأشقائها العرب اعتزازاً يليق بعراقتها"، مشرا الى ان " للقمة العربية في بغداد أنجزت عملاً كبيراً".وتابع، ان "مشاركة القادة والمسؤولين بهذه الظروف الاستثنائية تؤكد رغبتهم بتوحيد الموقف العربي بما يخدم وتنميتها ورفاهيتها ودعم بغداد ودورها الفاعل بالمنطقة".وأضاف، انه " ستشارك عشرون منظمة عربية بهذه القمة فضلاً عن منظمات دولية بينهم الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لدول التعاون الإسلامي وضيف الشرف رئيس وزراء إسبانيا".وبين وزير الخارجية: "نحو 300 صحفي من المؤسسات العراقية و200 من الصحافة الدولية"، مردفا انه "تم عقد 16 اجتماعاً للجنة الإدارية العليا للقمة العربية في بغداد".