غوتيريش يصل الى بغداد للمشاركة في أعمال القمة العربية

وصل الأمين العام للأمم المتحدة، ، مساء اليوم الخميس، الى العاصمة .

وذكر لرئيس في بيان ورد لـ ، أن "الأمين العام للأمم المتحدة وصل إلى العاصمة للمشاركة في أعمال الـ34 التي ستنعقد بعد غد، السبت".

وذكرت في بيان، أن "نائب رئيس ، استقبل الأمين العام للأمم المتحدة، غوتيريش، لدى وصوله إلى ".

ورحّب الوزير "بزيارة الأمين العام إلى بغداد"، مشيداً بدور " في دعم الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة".

وثمن حسين، مشاركة غوتيريتش في أعمال القمة العربية الرابعة والثلاثين، التي ستُعقد في السابع عشر من الشهر الجاري، بمشاركة واسعة من القادة والمسؤولين العرب والدوليين".

وأكد الوزير أن "حضور الأمين العام يعكس اهتمام بتعزيز الشراكة مع ، ودعم الجهود الإقليمية الرامية إلى مواجهة التحديات المشتركة عبر الحوار والتعاون البنّاء".