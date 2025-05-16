جدول اعمال القمتين العربية والتنموية في بغداد غدا

– سياسي

تنشر نيوز، جدول اعمال القمتين العربية والتنموية المقرر عقدها غدا في .

ووفقا للجدول ادناه فان جلسة عقد القمة ستبدأ في الساعة 11 صباحا لتتحول في الساعة 12 ونصف الى جلسة مغلقة.

فيما تبدأ الجلسة الختامية للقمة في الساعة الواحدة ظهرا.

اما القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية ستعقد في الساعة 3 ظهرا وتتحول الى جلسة مغلقة الساعة 4 ونصف عصرا.