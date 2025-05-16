رئيس البرلمان العربي يعلن مشاركته في قمة بغداد: نعول عليها في توحيد الصف العربي

وذكر بيان صادر عن البرلمان العربي، جاء في نصه: "يتوجه أحمد اليماحي العربي إلى للمشاركة في ، وذلك تلبية للدعوة الواردة إليه من الأمين العام لجامعة لحضور الدورة العادية (34) لمجلس على مستوى القمة المقرر عقدها بجمهورية العراق في السابع عشر من شهر مايو الجاري 2025".وأكد اليماحي، أن "هذه القمة تكتسب أهمية استثنائية زماناً ومكاناً، خاصةً في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه أمتنا العربية".وأتم بالقول: "أننا نعول عليها في توحيد الصف العربي في التصدي لتلك التحديات، ومعرباً عن الثقة التامة في أن ما سيتخذه القادة العرب من قرارات وتوصيات سيسهم في تعزيزِ وحدة أمتنا العربية، وتقويةِ صفّها وتحقيق تطلعات شعوبِنا نحو مستقبل أفضل وأكثرَ أمنًا واستقرارًا وازدهارًا".