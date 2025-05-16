رئيس الوزراء اللبناني يشيد بدور بغداد التاريخي في لمّ الشمل العربي ويؤكد على هذا الأمر

وذكرت في بيان ورد لـ ، أن "نائب رئيس ، ، استقبل رئيس وزراء الجمهورية ، ، لدى وصوله إلى ، للمشاركة في أعمال الرابعة والثلاثين التي تستضيفها العاصمة العراقية يوم السبت الموافق 17 أيار".وأضاف البيان، أنه "شارك في مراسم الاستقبال الأمين العام لمجلس الوزراء، ، حيث رحب فؤاد حسين بالدكتور نواف سلام، مؤكداً أهمية هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية بين ولبنان"، مشيراً إلى "الدور الحيوي الذي تؤديه القمة العربية في تعزيز التضامن والعمل المشترك بين الدول الأعضاء".وأوضح الوزير أن "انعقاد القمة في بغداد يأتي في ظل ظروف إقليمية ودولية استثنائية، ما يستدعي تعزيز التشاور العربي وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة".من جانبه، أعرب اللبناني، نواف سلام، عن "شكره وامتنانه لحكومة وشعب العراق على حفاوة الاستقبال والجهود الكبيرة المبذولة لتنظيم القمة"، مشيداً بدور "بغداد التاريخي في لمّ الشمل العربي وبناء جسور التعاون بين الأشقاء، ومؤكداً أهمية تعزيز التنسيق العربي لمواجهة القضايا الراهنة والتحديات المشتركة".يُذكر أن القمة العربية الرابعة والثلاثين ستبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، لترسيخ دعائم الاستقرار والتنمية في المنطقة.