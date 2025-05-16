السوداني للرئيس الفلسطيني: الغياب الدولي أسهم في تفاقم ما يحصل في غزة

وذكر لرئيس ، في بيان ورد لـ ، أن "رئيس ، استقبل ، الذي وصل الى بغداد للمشاركة في أعمال القمّة العربية الـ34، التي تستضيفها العاصمة بغداد يوم غد السبت".وأضاف البيان، أن "اللقاء شهد استعراض أبرز الملفات والمبادرات التي ستبحثها اجتماعات القمة، حيث تطابقت المواقف إزاء التحديات والقضايا التي يشهدها العالم العربي والمنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وأهمية بذل الجهود لوقف العدوان على غزّة".وأكد أنّ "الغياب الدولي أسهم في تفاقم ما يحصل في غزة والضفة الغربية، والأمل في أنْ تكون قمّة بغداد عاملاً مهماً يسهم في وقف الإنتهاكات".من جانبه، أشاد الرئيس الفلسطيني "بالمواقف الرسمية والشعبية العراقية"، معرباً عن "رغبة حكومته في توسعة التعاون مع ، وتشكيل بين العراق وفلسطين، من أجل المزيد من التعاون الثنائي".