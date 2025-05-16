الخارجية: نسعى لمخرجات استراتيجية في القمة العربية والحضور الدولي رفيع المستوى

وقال وكيل الوزارة لشؤون التخطيط السياسي العلوي للوكالة الرسمية وتابعته ، إن " لا يسعى فقط إلى النجاح في تنظيم القمة، بل إلى استثمارها سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، لدفع العمل العربي المشترك وتعزيز الاستقرار في المنطقة وتهيئة مناخات لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي".وأضاف، أن "القضايا الأساسية التي تم التركيز عليها، والمتوقع أن تنعكس في قرارات القادة، تشمل إنهاء الحروب والنزاعات في وليبيا والسودان، إضافة إلى دعم الأشقاء في غزة وفلسطين والمساهمة في إعادة إعمار البنى التحتية المتضررة من الاعتداءات الصهيونية".ولفت العلوي إلى "العمل على مخرجات استراتيجية في "، مبيناً أن "العراق حريص على استثمار رئاسته المقبلة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي لمدة أربع سنوات، وكذلك رئاسته للمجموعة العربية خلال العام المقبل، للدفع بمشاريع استثمارية في مجالات ، والزراعة، والصناعة، والسياحة، والقطاع المصرفي والخاص".وشدد على أهمية "البناء على ما تحقق في السنوات الثلاث الماضية، والعراق يمتلك الآن فرصة تاريخية لقيادة العمل العربي المشترك"، لافتاً إلى أن "هناك مبادرة عراقية لتشجيع الاستثمارات العربية – العربية، إلى جانب الترويج لمشروع الذي أُطلق العام الماضي، والذي من شأنه تحويل العراق إلى ممر تجاري يربط آسيا بالمنطقة وأوروبا عبر ".وأوضح "مستوى الحضور في القمة رفيع، ليس فقط على المستوى العربي، بل أيضاً الإقليمي والدولي، مع مشاركة شخصيات مهمة مثل الأمين العام للأمم المتحدة، وأمين ، وممثلين عن ، وجامعة ، والاتحاد الإفريقي، ورئيس وزراء إسبانيا".وبيّن أن "هذا الاهتمام يعكس انفتاحاً متزايداً على العراق وبناء شراكات استراتيجية"، مؤكداً "وجود مستوى عالٍ من التوافق العربي في ظل التحديات الراهنة".