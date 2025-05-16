الأمين المساعد للجامعة العربية: نتوقع قمة ناجحة في بغداد

وقال ابن علي في حديث لـ ، إن " تستضيف قمتين، الاولى هي والثانية هي القمة الاقتصادية والتنموية، وليس قمة واحدة فقط".وأضاف أن "الكرم الذي وجدناه والتسهيلات المقدمة ليست بالأمر الجديد على ، فجمهورية العراق حاضنة لأشقاءها العرب وتقدم دائما الدعم اللازم لأي عمل مشترك وما يصب في مصلحة الدول والشعوب العربية".وأضاف أن "القمتين تعقدان في ظروف معقدة تمر بها المنطقة، ونتوقع أن تكونا ناجحتين وموفقتين".ومن المقرر عقد القمة العربية الـ34 في بغداد يوم غد السبت 17 أيار الحالي، فيما يؤكد العراق عمله على الخروج بنتائج استراتيجية في القمة.