السوداني: نرفض الانتهاكات التي يتعرض لها لبنان والأراضي الفلسطينية

وقال للسوداني في بيان ورد لـ ، إن الأخير "استقبل اليوم، رئيس وزراء الجمهورية ، الذي وصل إلى للمشاركة في أعمال القمّة العربية الـ34، التي تستضيفها العاصمة بغداد يوم غد السبت".وأضاف، أن "اللقاء جرى خلاله، بحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على مواصلة التعاون والتنسيق بين البلدين من خلال المشتركة".ونقل البيان عن رئيس قوله إن " يتحرك لتعزيز الأمن والاستقرار وبناء علاقات تقوم على الحوار والتفاهم، ويرفض ما يتعرض له والأراضي الفلسطينية من انتهاكات"، مشدداً على "ضرورة العمل لحل الأزمات والمضي نحو التنمية والتكامل الاقتصادي".من جانبه، ثمن اللبناني "الدعم والمساندة التي يقدمها العراق"، معرباً عن أمله بأن "تشكل في بغداد انطلاقةً جديدة بقيادة العراق، لتوحيد المواقف ومعالجة الأزمات وتثبيت الأمن والاستقرار".