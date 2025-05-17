أمير قطر يصل بغداد للمشاركة بالقمة العربية

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وصل امير ، اليوم السبت، الى للمشاركة في .







وتابع، انه "حضر مع امير دولة وفد حكومي عالي يضم وزيري الخارجية والمالية ورئيس الوزراء". وذكر مراسل ، ان " أمير وصل الى العاصمة للمشاركة بالقمة العربية".وتابع، انه "حضر مع امير دولة وفد حكومي عالي يضم وزيري الخارجية والمالية ورئيس الوزراء".