وزير الخارجية البحريني يصل بغداد للمشاركة في القمة

وقال لرئيس ، في بيان ورد لـ ، إن "وزير الخارجية وصل إلى العاصمة للمشاركة في أعمال الـ34 التي ستنطلق اليوم السبت".ومن المقرر عقد القمة العربية الـ34 في بغداد اليوم السبت 17 أيار الحالي، فيما يؤكد عمله على الخروج بنتائج استراتيجية في القمة.