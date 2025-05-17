السوداني يستقبل رئيس وفد جمهورية جزر القمر المتحدة مباي محمد

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "استقبل رئيس وفد جمهورية جزر القمر المتحدة مباي محمد المشارك في أعمال القمّة العربية الـ34 التي تعقد في اليوم السبت".تنطلق اليوم السبت أعمال في العاصمة بغداد، بنسختها الرابعة والثلاثين، وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة تتخذها السلطات لتأمين وصول القادة والمسؤولين العرب إلى ، حيث تقرر تخصيص أحد الرئاسية مكاناً لانعقاد القمة.