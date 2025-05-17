العراق يتسلم رئاسة القمة العربية الـ34 المنعقدة في بغداد

– سياسي

تسلم ، اليوم السبت، رئاسة الـ34 المنعقدة في .



يذكر ان العاصمة شهدت اليوم السبت، انطلاق أعمال الـ34 بتمثيل دبلوماسي عربي كبير وفاعل.

وسلم رئيس وفد مملكة رئيس الجمهورية رئاسة القمة.يذكر ان العاصمة شهدت اليوم السبت، انطلاق أعمال الـ34 بتمثيل دبلوماسي عربي كبير وفاعل.