رئيس الوزراء الأسباني: أهنئ السوداني على الازدهار الاقتصادي في العراق

وقال في كلمته بالقمة العربية، تابعتها ، إنه " علينا إيقاف العنف وأحث على استخدام كل رصيدنا السياسي لرسم مستقبل يسوده السلام"، مبينا انه " نعد مشروع قرار في الجمعية العامة يطالب بوقف هجماتها والسماح بإدخال المساعدات".وتابع، ان "الأزمة الإنسانية في خلفت 50 ألف قتيل وما يحدث انتهاك لمبدأ "، مشيرا الى انه " نعد مشروع قرار بالجمعية العامة لمناشدة تجريم إسرائيل لانتهاك التزاماتها الدولية".وأردف: " إسبانيا ستبذل كل ما وسعها خلال اجتماع مجموعة لوقف الحرب على غزة وبناء سلام دائم"، داعيا الى "إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة على الفور".