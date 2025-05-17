غوتيريش من القمة: يجب إطلاق سراح الرهائن ووقف الحرب في غزة ونرفض التهجير

وقال الأمين العام للأمم المتحدة خلال كلمته بالقمة العربية المنعقدة في العاصمة ، "نرفض التهجير المتكرر لسكان غزة ونرفض الحديث عن التهجير القسري، كما نشعر بالقلق إزاء توسع العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة"، لافتا الى ان "على أن يقوم بدوره بشأن الوضع في غزة".وأضاف انه لابد من احترام سيادة وسلامة أراضيه، على الحكومة أن تبسط سيطرتها على جميع الأراضي اللبنانية"، مبينا ان "سلامة ووحدة أراضي عناصر مهمة جدا ويجب دعم العملية السياسية فيها". وأكد انه "يجب دعم العملية السياسية في سوريا لبناء مستقبل ديمقراطي آمن".وأشار الأمين العام للأمم المتحدة الى انه يجب أن يتوقف العنف في حتى نعمل على مسار للتفاوض، ويجب أيضا انتهاء موجة العنف في "، موضحا، "نتواصل مع جهات دولية فاعلة لإنهاء النزاع في ليبيا، ومنخرطون بشكل نشط مع الجهات الوطنية والدولية في ليبيا لإنهاء عمليات الجماعات المسلحة".وتابع الأمين العام للأمم المتحدة ان "ضم الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات غير قانوني"، مشيداً بـ"التقدم في وتوفير المساعدات الإنسانية وتمكين حقوق الإنسان".