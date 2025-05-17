بالفيديو.. السوداني يعلن اسهام العراق بـ40 مليون دولار لإعمار غزة ولبنان

وقال في كلمة بالقمة العربية تابعتها ، "نعلن عن ثماني عشرة مبادرة طموحة لتنشيط العمل العربي المشترك وفي مقدمتها مبادرة تأسيس لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار ما بعد الأزمات والصراعات والحروب".وأضاف "نؤكد هنا إسهام العراق بمبلغ (عشرين مليون دولار) لإعمار غزة، ومبلغ (عشرين مليون دولار) لإعمار الشقيق".