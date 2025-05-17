رئيس الوزراء الأردني: نؤكد وقوفنا مع لبنان وثبات الشعب الفلسطيني عنوان المرحلة

وقال خلال القائه كلمة الملك ، خلال في ، إن "أكثر من عام ونصف مضى على حرب والمأساة ما تزال مستمرة"، مبينا ان "العالم وقف عاجزاً عن إنهاء هذه الحرب وهمنا وقفها وإنهاء الكارثة الإنسانية".وأضاف حسان أن "ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه هو عنوان المرحلة"، مؤكدا على "وقوفنا مع واستقراره".وتابع حسان "يجب أن تتكاتف جهودنا لحل الأزمات في وليبيا والسودان"، مشيرا الى "تقديره للعراق على استضافة هذه القمة وحسن التنظيم".