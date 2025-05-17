السوداني والسيسي يبحثان صياغة حلول حاسمة للقضايا العربية

وذكر بيان لمكتب ، ورد لـ ، أن الأخير "عقد لقاءً ثنائياً مع رئيس جمهورية ، الذي ترأس وفد بلاده إلى أعمال الـ34، التي عقدت اليوم السبت في العاصمة ".وجرى، خلال اللقاء، "التأكيد على تعزيز التعاون الثنائي، وإدامة التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ تحقيقاً لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين، خصوصاً في ضوء تولي رئاسة القمة العربية".وأكد السوداني "ضرورة تعزيز مفهوم العمل المشترك، وصياغة حلول حاسمة للقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أهمية التعاون لدفع مسيرة التنمية والبناء والإعمار".من جانبه، أشاد الرئيس المصري "بتنظيم عقد مؤتمر القمة في بغداد، وما تضمنه من مخرجات تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق والعمل العربي المشترك، بما يخدم مسيرة التنمية ودعم مساعي تحقيق السلام والاستقرار".