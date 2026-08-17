بعد الناصرية.. النزاهة تطرق باب بلدية الانبار وتضبط رئيس وأعضاء لجنتين بتهمة صرف وتسلم مبلغ مشروع وهمي

وأشارت الهيئة في بيان، إلى أنَّ "فريق العمل المُؤلَّف في مكتب تحقيق ، الذي انتقل إلى إحدى دوائر البلديَّة في المُحافظة، تمكَّن من ضبط (٦) من مُوظَّفي الدائرة، هم كلٌّ من: (معاون المُدير ورئيسي وأعضاء لجنتي التنفيذ والاستلام) في الدائرة، مُبيّنةً أنَّ المُتَّهمين قاموا بصرف وتسلُّم مبلغ السلفة الخاصَّة بمشروعٍ (وهميٍّ) لتأهيل وصيانة طرق ناحية الصقلاويَّـة".وتابعت إنَّ " المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة في ، قرَّر توقيف المُتَّهمين وفق أحكام المادَّة (٣٤٠) من قانون العقوبات".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الاتحاديَّة صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالسجن بحقّ مسؤولٍ سابقٍ في مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة؛ بعد اقترافه جريمة الرشوة والتلاعب في معاملات تمليك وتخصيص وبيع قطع أراضٍ.