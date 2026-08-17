الزيدي: الحكومة تعمل على جعل العراق ساحة لترابط المصالح الاقتصادية لدول المنطقة

وذكر بيان لمكتب ، ان الأخير "استقبل محافظ البنك المركزي في الجمهورية الاسلامية الإيرانية، ، بحضور مدير ، ومحافظ ، وعدد من المستشارين، إضافة إلى لدى ".وشهد اللقاء "استعراض أبرز التحديات المالية والنقدية التي تواجه اقتصادات المنطقة، في ظل الظروف الإقليمية الحالية، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على جعل العراق ساحة لترابط المصالح الاقتصادية والتنموية لدول المنطقة، بما يؤمن ويدعم جهود ترسيخ الاستقرار ووقف الصراعات".