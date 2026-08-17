رئاسة البرلمان مدينة استهدف مكتب بارزاني: يجب إبعاد العراق عن الصراعات والتوترات الإقليمية

وقالت الرئاسة في بيان ورد لـ ، "ندين الاعتداء الذي استهدف لرئيس حكومة ، ومقر إقامة مدير وكالة الاستخبارات في الإقليم"، مبينا ان "هذا الاعتداء يعد تطوّراً خطيراً ومرفوضاً يمسُّ سيادة وأمن مواطنيه واستقرار مؤسساته".وأكدت أن "أمن إقليم جزء لا يتجزَّأ من أمن العراق"، مشيرا الى ان "استهداف أي جزء من أراضيه أو مسؤوليه ومؤسساته أمر لا يمكن به تحت أي ظرف أو ذريعة".ودعت والأجهزة المختصة إلى "الوقوف على ملابسات الاعتداء واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية السيادة الوطنية ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات"، مجددة "موقفها الثابت بضرورة إبعاد العراق عن الصراعات والتوترات الإقليمية، واحترام سيادته ووحدة أراضيه، واعتماد الحوار والقنوات الدبلوماسية في معالجة الخلافات، بما يحفظ أمن العراق ويجنّب المنطقة مزيداً من التصعيد".