الناطق باسم أبو الغيط يتحدث لـ السومرية عن مبادرات العراق خلال القمة

وصف المتحدث باسم الامين العام لجامعة الدول ، السبت، المبادرات التي طرحها خلال التي عقدت في اليوم بالمهمة، مشيرا الى هناك قرارات كثيرة على الصعد السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وقال في حديث لـ ، "هناك آليات متنوعة تقوم من خلالها الدولة التي هي رئيس القمة بمتابعة مخرجات هذه القمة عبر العام".

وأضاف أن " سيكون رئيسا للقمة العادية وايضا رئيسا للقمة التنموية للاعوام الأربعة المقبلة"، موضحا أن "دولة الرئاسة عليها مهمة بمتابعة هذه المخرجات وتقديم تقرير للقمة المقبلة وهناك قرارات كثيرة على الصعد السياسي والاقتصادي والاجتماعي".

وبشأن طرح العراق 18 مبادرة خلال القمة، قال رشدي، "الكثير من هذه المبادرات حظيت اهتمام وتقديرها الكبير على رأسها مبادرة خاص بمجلس وزراء التجارة العرب وهي مهمة والدول العربية رحبت بها"، مضيفا "هناك مبادرة تتعلق بانشاء عربي للمساعدات الإنسانية وإعادة الاعمار وهي مبادرة أيضا عراقية".

وكان أعلن، اليوم السبت، عن 18 مبادرة طموحة لتنشيط العمل العربي المشترك، وفيما أكد دعم العراق لوقف إطلاق النار بجنوب ، جدد مواقف الحكومة الثابتة الداعمة لوحدة .

وشهدت العاصمة العراقية ، اليوم السبت، انعقاد مؤتمر بدورته الـ 34 بمشاركة جميع الدول العربية.