الأمم المتحدة تشيد بمستوى تنظيم القمّة العربية في بغداد وتؤكد دعم الحكومة العراقية

وذكر بيان للمكت الإعلامي لرئاسة ، ورد لـ ، أن رئيس "استقبل الأمين العام للأمم المتحدة ، حيث جرى خلال اللقاء استعراض أهم القضايا وملفات التعاون بين والمنظمة الدولية، والجهود المبذولة لمعالجة آخر التطورات في المنطقة".وثمن زيارة غوتيرش إلى وحضوره ، مشيراً إلى دوره الواضح والقوي في الدفاع عن حقوق الشعوب، ولاسيما قضية الشعب الفلسطيني.وأكد السوداني على "تطور البرامج والمشاريع المشتركة بين العراق والأمم المتحدة، عبر وكالاتها الرئيسة، وبلوغها مراحل متميزة وفي مختلف المجالات، لافتاً إلى الاستمرار بالتعاون للمضي في تحقيق مستهدفات التنمية ومواجهة التحديات".من جانبه، أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بمستوى تنظيم القمّة العربية في بغداد، وما شهدته العاصمة من تطور ونمو ملحوظ على مستوى البناء والإعمار والبنى التحتية خلال السنتين الماضيتين، مؤكداً استمرار الدعم لمواقف العراق العربية والإقليمية ودوره في تثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة.وأشار إلى أنه وجه جميع الوكالات الأممية الرئيسة بتقديم كل الدعم للحكومة العراقية، في ما يتعلق بخططها التنموية المرسومة، ومساراتها نحو تعزيز كل ما من شأنه أن يدعم الأمن والاستقرار في العراق.