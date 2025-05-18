الزيدي: العراق خسر الكثير من مصالحه بسبب معسكرات جانبية تستغلها بلدان لتمرير مصالحها

وقال في تدوينة على منصة (X) تابعتها ، انه "منذ احتلال والنظام السياسي يعاني من ازمة حقيقية في ملف العلاقات الدولية بسبب غياب المركزية ما أدى الى فشل استثمار الكثير من الاوراق التفاوضية وبناء علاقات غير متوازية مع دول الجوار ".واضاف ان "نموذج التعاطي مع المشكلة العراقية ، أفضل مثال للفشل الدبلوماسي، فهناك من يتعاطى بدونية ومصالح شخصية او فئوية بتقديمه التنازلات الكبيرة على حساب الوطن فيما يعكر طرف آخر احمق أهوج الثقة المتبادلة وحسن الجوار لحسابات ضيقة هذه الخطابات المتناقضة تقوي الأطراف الأخرى وتضعف السياسة الخارجية للبلد".وتابع "نفس هذا المثال ينطبق على سياستنا مع دول الإقليم حيث يخسر العراق الكثير من مصالح شعبه بسبب المعسكرات الجانبية التي تستغلها تلك البلدان لتمرير مصالحها "، موضحا ان " الدبلوماسية واضحة بين العداء المفرط والتبعية المطلقة، وهذا ما يجعل الدول تستغل صغار النفوس لتمرير مصالحها وتعطيل مصالح البلد وسط حاد وغياب الموحدة . اسهم في العزلة السياسية الدولية".