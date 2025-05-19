وزير الداخلية يبدأ بحث الإجراءات المتعلقة بعقد مؤتمر الدفاع المدني والأحوال المدنية في العراق

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن "الشمري التقى، في مكتبه، اليوم، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب ، والأمين المساعد لشؤون المساندة اللواء ".وأضافت الوزارة، أن "اللقاء شهد بحث آفاق التعاون والتنسيق العربي المشترك بين ومجلس وزراء الداخلية العرب، كما جرى مناقشة التحضيرات لمؤتمر وزراء الداخلية العرب المقبل، فضلاً عن بحث الإجراءات المتعلقة بعقد مؤتمر الدفاع المدني والأحوال المدنية الذي سيستضيفه خلال العام الحالي".وعلى هامش هذا اللقاء، بارك الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب نجاح التي عقدت في ، مثمناً دور وزارة الداخلية في تأمين هذا الحدث المهم، بحسب البيان.