الاعرجي يؤكد للسفير البريطاني: الدبلوماسية أفضل حل للنزاعات والأزمات

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ ، أن "الاعرجي استقبل بمكتبه اليوم الثلاثاء، في ، صديق".وبحث مع السفير البريطاني، "تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في كافة المجالات، لاسيما التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات، إلى جانب بحث ملف التطورات الأمنية والسياسية على الساحتين الإقليمية والدولية".وتناول اللقاء ايضاً، "بحث انفتاح على شركات الاستثمار البريطانية والتأكيد على أهمية استمرار التعاون في هذا المجال، وبما يخدم مصلحة العراق وشعبه".وأكد الأعرجي، أن "الدبلوماسية هي الحل الأفضل لحل النزاعات والأزمات الدولية، وهي السبيل الوحيد لترسيخ الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم".