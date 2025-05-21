عمان.. زيدان والبوسعيدي يبحثان سبل تطوير العلاقات القضائية بين البلدين

ووصل رئيس القاضي فائق يوم امس الى سلطنة على راس وفد قضائي رفيع المستوى، لتعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين".

وذكر للمجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " بحث مع نائب رئيس في محمد البوسعيدي سبل تطوير العلاقات القضائية والقانونية بين البلدين الشقيقين".