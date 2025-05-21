العراق يدين استهداف وفد دبلوماسي بمخيم جنين

وقالت في بيان، إنها تعرب عن "إدانة جمهورية ، بأشد العبارات، للهجوم الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد وفد دبلوماسي دولي يضم 25 سفيراً وقنصلاً، خلال زيارتهم التفقدية لمخيم جنين، بهدف رصد الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال".

وأكدت الوزارة أن "استهداف الممثلين الدبلوماسيين يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية، ويعكس استخفافاً واضحاً بسلامة البعثات الدولية، وخرقاً لحرمة العمل الدبلوماسي".



وجددت جمهورية العراق بحسب البيان "تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني"، داعية إلى "تكثيف الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة".

وكانت القوات الإسرائيلية أطلقت، الأربعاء، الرصاص على وفد دبلوماسي دولي عند الشرقي لمخيم جنين بشمال ، وفق الفلسطينية.